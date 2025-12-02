Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/12) - «Χρυσό αγόρι» ο Μουζακίτης
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 08:32
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (02/12).

Πρόσωπο της ημέρας είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Ιταλία και παρέλαβε το βραβείο του «Golden Boy Web» της ιταλικής «Tuttosport» και θεωρείται «Χρυσό αγόρι».

Ακόμα, η ΑΕΚ έδειξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πως μπορεί να παίξει «Πολλά κιλά μπάλα!», τη στιγμή που οι παίκτες πήραν «200.000 πριμ θριάμβων» για το 3Χ3 την προηγούμενη εβδομάδα.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



