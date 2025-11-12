Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/11) - «Φωτιά με Φαρίντ»
Intime
Onsports Team 12 Νοεμβρίου 2025, 08:47
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/11) - «Φωτιά με Φαρίντ»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (12/11).

Σημαντικό «διπλό» πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Παρίσι, μια και επικράτησε 101-95 της Παρί, με τον Κένεθ Φαρίντ να αποτελεί την… αποκάλυψη. Ο Αμερικάνος σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με νταμπλ νταμπλ και οι «πράσινοι» σήκωσαν «Αψίδα θριάμβου» στην «Πόλη του Φωτός».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά και ζητούν «Ερευνήστε και τιμωρήστε τον», τη στιγμή που πάει «Φουλ για δεξί μπακ». Από την άλλη, στον Ολυμπιακό «Έχουν δέσει» οι Ρέτσος και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας.

