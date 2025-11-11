Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (11/11) - «Εμπιστοσύνη με Μπενίτεθ»

Onsports Team

Την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού έχει κερδίσει ο Ράφα Μπενίτεθ, κάτι που φάνηκε και στο νικηφόρο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο Στέφανος Κοτσόλης έγινε «Υπουργός Εσωτερικών», καθώς θα έχει λόγο σε μεταγραφές από την εγχώρια αγορά.

Από εκεί και πέρα, «Η δικαίωση Μεντιλίμπαρ» ήρθε την κατάλληλη στιγμή, αφού ο Βάσκος ποτέ δεν ανησύχησε για την ομάδα του, ενώ «ΑΕΚάρα ψυχάρα» στο χάντμπολ, καθώς πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία.