«Σουζάνα, Σουζάνα, η π…α η ζωή» (videos)

Η ολλανδική μπάντα «VOF de Kunst» σχηματίστηκε το 1983 κι αμέσως έγραψε το τραγούδι της εποχής. Το «Suzanne», αγγλιστί «Susanna» που κυκλοφόρησε το 1984 και κατέκτησε την Ευρώπη. Η μπάντα έγινε πιο γνωστή ως «The Art Company».

Στην Ολλανδία ήταν στο τοπ για μήνες, όπως και στην Αγγλία με τη βαριά μουσική βιομηχανία. Τη δεκαετία του ’80 δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξει το τραγούδι σε οποιοδήποτε μπαράκι, κλαμπ, στις ντίσκο. Ποιος θα φανταζόταν ότι έπειτα από 36 χρόνια θα ξαναγίνει μόδα σ' ελληνικά γήπεδα… Όχι για να δοθεί ρυθμός στην εξέδρα, αλλά για να βγάλουν τα απωθημένα τους Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Η αρχή είχε γίνει σε αγώνα της Ξάνθης. Το τραγούδι έπαιζε στα μεγάφωνα όταν βγήκε στην επιφάνεια η καταγγελία του Ολυμπιακού για πολυιδιοκτησία ΠΑΟΚ-Ξάνθης.

Λίγους μήνες αργότερα, η Ξάνθη έφτασε να παίζει την παραμονή της στο τελευταίο ματς της χρονιάς κόντρα στην ΑΕΛ. Στο γήπεδο των «βυσσινί». Η ΑΕΛ ανακοίνωσε ότι θα παίζει στο γήπεδο το τραγούδι σε όλες του τις διασκευές. Φυσικά, θα κυριαρχεί η πρωτότυπη των «The Art Company». Η Ξάνθη περιμένει... Δεν χρειάζεται, πάντως, να περιμένετε κι εσείς το ερχόμενο Σάββατο 18 του μήνα μέχρι τις 19.15, που θα ξεκινήσει το ΑΕΛ-Ξάνθη. Το Onsports σας δίνει μία γεύση. Να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι.

Οι στίχοι του πρωτότυπου

Καθόμαστε μαζί στο καναπέ

Με τη μουσική να παίζει χαμηλά

Περίμενα πολύ καιρό για αυτή τη στιγμή

Είναι δύσκολο να πιστέψω πως είναι πραγματικότητα

Η πόρτα είναι κλειδωμένη, δεν είναι κανείς στο σπίτι

Έχουν βγει όλοι, είμαστε ολομόναχοι

Σουζάνα, Σουζάνα

Σουζάνα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Βάζω το χέρι μου γύρω απ' τους ώμους σου

Με τα δάκτυλα μου, παίζω με τα μαλλιά σου

Είναι όνειρο, δεν το πιστεύω

Πήρε τόσο καιρό, είναι δίκαιο

Και μετά αρχίζει να χτυπάει το τηλέφωνο

Και μια ξένη φωνή στο άλλο άκρο της γραμμής

Λέει, α, λάθος αριθμός, συγνώμη που σπατάλησα το χρόνο σου

Και λέω μέσα μου, γιατί τώρα, γιατί σε μένα, γιατί?...

Σουζάνα, Σουζάνα

Σουζάνα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Σουζάνα, Σουζάνα

Σουζάνα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Και πάλι κάθομαι δίπλα της

Προσπαθώ να βάλω το χέρι της στο δικό μου

Η στιγμή πέρασε, το συναίσθημα τελείωσε

Κοιτάζει γύρω, για να βρει την ώρα

Μετά λέει, μπορούμε να καθίσουμε μόνο και να μιλήσουμε

Και λέω, λοιπόν αυτό ήταν

Σουζάνα, Σουζάνα

Σουζάνα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Ακόμα καθόμαστε εδώ στον καναπέ

Με το στέρεο στο 10

Η μαγεία εξαφανίστηκε, είναι καταστροφή

Δεν υπάρχει λόγος να ξαναρχίσουμε

Λέει, νομίζω πως θα έπρεπε να φύγω

Λέει αντίο και εγώ λέω? Όχι!!

Σουζάνα, Σουζάνα

Σουζάνα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Σουζάνα, Σουζάνα

Σουζάνα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Είμαι τόσο τρελά ερωτευμένος μαζί σου

Ελληνική διασκευή

Θ’ ακολουθήσει δεδομένα η ελληνική διασκευή. Αυτή του αείμνηστου Τζίμη Πανούση. Το έγραψε και προχώρησε σε live ηχογράφηση το 1985 σε παράστασή του στο «Κύτταρο». Αναλυτικά, οι στίχοι της ελληνικής διασκευής.

Η ζωή έχει μια πόρτα, μια πόρτα πονηρή

μ’ ένα κόκκινο φωτάκι και πληρώνεις για να μπεις

Έχει και υπογραφή σε ταμπέλα πλαστική

Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα η πουτάνα η ζωή

Σεξ, φαΐ, σκατά και ύπνος, εργασία και χαρά

μια ζωή να περιμένεις να γαμήσεις στην ουρά

με φαντάρους και φρικιά

Την κάνω να φύγω δειλά

Δεν έχεις να πας πουθενά

Κουφάλα χαλάς τη σειρά

Sir please, I don’t want to make love

You have to go inside

μου ρίχνουν κιλίμια χαλιά

Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα η πουτάνα η ζωή

Όλα είναι ένα ψέμα μια ανάσα μια πνοή

σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μιαν αυγή

μόλις είναι να μπεις, λίγο πριν την επαφή

Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα η πουτάνα η ζωή

Υπόλοιπες διασκευές

Το τραγούδι φυσικά δεν είχε μόνο ελληνική εκδοχή. Το 1984 ο Αντριάνο Τσελεντάνο κυκλοφόρησε το άλμπουμ «I miei americani» («Οι Αμερικανοί μου»), το οποίο αποτελούταν από εξώφυλλα ιταλικής γλώσσας από αμερικάνικες επιτυχίες, μαζί με το "Suzanne" του VOF de Kunst και το «Michelle» από τους Beatles.

Ο Λουίς Χαβιέ Πιεντραχίτα Γκαβίρια (Φάουστο) ήταν ο τέταρτος τραγουδιστής στη λίστα που ηχογράφησε το τραγούδι «Susana» το 1985. Η έκδοση του Κολομβιανού τραγουδιστή ήταν πολύ δημοφιλής στη δεκαετία του '80 στη Λατινική Αμερική.

Ο Ρίκι Μάρτιν, παράλληλα, ηχογράφησε μια ισπανική έκδοση του «Suzanne», που ονομάζεται «Susana». Το περιέλαβε στο πρώτο του σόλο άλμπουμ Ricky Martin και το κυκλοφόρησε ως single το 1992. Ακόμα, όμως και στην Ινδία υπήρξε διασκευή. Το τραγούδι «Oh Sona» στην ινδική ταινία «Vaali» (1999) βασίζεται ανεπίσημα στο «Suzanne».