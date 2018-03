Champions League: Μέσι κάνε χώρο, έρχεται ο Ντιμπάλα!

Την ώρα που ο ποδοσφαιρικός, και όχι μόνο, πλανήτης παρακολουθούσε αποσβολωμένος τα νέα για την έκρηξη στο πούλμαν της Ντόρτμουντ και τον τραυματισμό του Μπάρτρα, η Ιταλία «ξεχνιόταν» απολαμβάνοντας το απίστευτο σόου της «γηραιάς Κυρίας» απέναντι στην τρομαγμένη για ένα ακόμα πρώτο παιχνίδι σειράς νοκ άουτ αγώνων του Champions League, Μπαρτσελόνα.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έδεσε «κόμπο» τον Λουίς Ενρίκε, έβαλε χαλινάρια στον Μέσι όταν προσπαθούσε να βρει χώρο και του τοποθέτησε… παρωπίδες όταν ήθελε να φτιάξει παιχνίδι για τους συμπαίκτες του. Από εκεί και πέρα Μπονούτσι και Κιελίνι ήξεραν πώς να κρατήσουν τους Σουάρες και Νεϊμάρ μακριά από την περιοχή. Και αν τυχόν τους ξέφευγαν, ο Μπουφόν ήταν εκεί. Βέβαια μόνο με άμυνα δεν γίνεται να κερδίσεις ένα από τα μεγαθήρια της σύγχρονης εποχής του ποδοσφαίρου. Όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση ξέρουν πως ο κύριος λόγος του θριάμβου έχει ονοματεπώνυμο. Πάουλο Ντιμπάλα.

Ο 23χρονος θεωρείται δίκαια το next big thing του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα πρωτάθλημα σαν το ισπανικό θα τον βοηθούσε να αναδείξει πολλά περισσότερα από το σπουδαίο ταλέντο το οποίο απολαύσαμε χτες βράδυ στο χορτάρι του Ντέλε Άλπι και για να είμαστε σωστοί, μπορεί να μην έχουν και άδικο. Παρόλα αυτά οι μεγάλες παραστάσεις μένουν για πάντα διότι συμβαίνουν στα σπουδαιότερα event. Και η χτεσινή εποποιία στο Τορίνο, είναι βέβαιο πως γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην τεράστια ιστορία της Γιούβε.

Ο Ντιμπάλα πήρε πρωτοβουλίες έκανε τα δικά του και με δύο γκολάκια στο άψε-σβήσε έδωσε το έναυσμα για τον μεγάλο θρίαμβο της Γιουβέντους. Αποκορύφωμα το πρώτο γκολ όπου 9 παίκτες τον μαρκάρουν, και παρόλα εκείνος βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ.

9 barca players nd still dybala score pic.twitter.com/yQw1jloPjz

Στο πρόσωπό του είναι δεδομένο πως άπαντες βλέπουν τον νέο μεγάλο ηγέτη της ομάδας, τον άνθρωπο που θα τους κουβαλήσει στις πλάτες του στα επόμενα χρόνια και θα φέρει τις λαμπρές ημέρες του παρελθόντος στο Τορίνο. Ίσως αποτελεί ιεροσυλία να τον συγκρίνουμε από τώρα με τους τεράστιους Ντελ Πιέρο και Νέντβεντ, οπότε καλό θα είναι να περιμένουμε να πετύχει αυτά που θέλει και ονειρεύεται. Το μόνο θετικό είναι ότι πάνω του βλέπουμε όλα όσα δεν ήταν ο Τζιοβίνκο. Τον παίκτη εκείνο που στο ξεκίνημά του στη «βέκια σινιόρα» έκανε παππάδες, τον βάφτησαν «νέο Ντελ Πιέρο» και στα 30 του πλέον αγωνίζεται στον Καναδά!

Μετά το χτεσινό του πάρτι απέναντι στους κακόμοιρους Ουμτιτί, Ματιέ και Μαστσεράνο είναι βέβαιο πως όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θα έχει τα μάτια του καρφωμένα απάνω του. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα είναι βέβαιο πως θα δεχτεί τρελές πιέσεις να πάρει μεταγραφή για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος όμως ξέρει ότι το μέλλον του είναι εκεί, στο Τορίνο, όπου δεν είναι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ για να παίζει στη σκιά κανενός. Το ξέρει άλλωστε από την Εθνική Αργεντινής που δεν μπορεί να ξεχωρίσει λόγω της παρουσίας του Μέσι.

Η Γιούβε τον έχει στα χέρια της και θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει. Ακόμα και αν άπαντες έχουν πάθει αμόκ στα social media στο άκουσμα ότι παίρνει τα μισά λεφτά από όσα ο αναπληρωματικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίνγκαρντ!

When you realise Jesse Lingard earns twice as much as Paolo Dybala... pic.twitter.com/vKBgClUvx7