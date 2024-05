Ολυμπιακός: Πρώτο ευρωπαίκό τρόπαιο με «αρχιτέκτονα» Μεντιλίμπαρ και «βαρύ πυροβολικό» τον Ελ Κααμπί

Με ονειρικό τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μία τεράστια επιτυχία, μια και ολοκλήρωσαν το… δρόμο μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου του UEFA Europa Conference League. Για μία ακόμα φορά, «χρυσός σκόρερ» ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος πρόλαβε να σημειώσει 11 τέρματα σε 9 συμμετοχές και να γράψει ιστορία.

?? OFFICIAL - Record Breaker! Ayoub El Kaabi becomes the first player to score 11 goals in a single UEFA club competition knockout stage#UCL ◎ 10 - Cristiano (2017) ◎ 10 - Benzema (2022) #UEL ◎ 10 - Falcao (2011) #UECL ◉ 11 - Ayoub El Kaabi (2024)#UECLFinal pic.twitter.com/Dgqt3QOfmS

Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός επιθετικός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη, ο οποίος σημειώνει 11 τέρματα σε φάση νοκ άουτ σε μία διοργάνωση της UEFA και ξεπέρασε τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά, που το είχαν πετύχει το 2017 και το 2022, αντίστοιχα, στο Champions League και τον Ρανταμέλ Φαλκάο το 2011 στο Conference League.

