Μίλτος Τεντόγλου: Σαρωτικός το 2023 - Γι' αυτό διεκδικεί επάξια τον τίτλο του κορυφαίου στην Ευρώπη

Για μία ακόμη χρονιά, ο Μίλτος Τεντόγλου, βρίσκεται στην τελική τριάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του στίβου στην Ευρώπη για το 2023, στις 21 Οκτωβρίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (European Athletics) ανακοίνωσε τα ονόματα των τριών φιναλίστ στους άνδρες, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος -από το περασμένο καλοκαίρι στη Βουδαπέστη- να συγκεντρώνει υψηλές πιθανότητες για την πρωτιά αυτή τη φορά. Πέρυσι, κορυφαίος αθλητής του στίβου στην Ευρώπη είχε αναδειχτεί ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις (άλμα επί κοντώ), ενώ στην τριάδα είχε βρεθεί και ο Νορβηγός δρομέας Γιάκομπ Ινγκεμπρίντσεν.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος στην τελική τριάδα έφτασαν οι ίδιοι αθλητές, αλλά αυτή τη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου ευελπιστεί πως θα ακούσει το δικό του όνομα, στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα λάβει χώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 21 Οκτωβρίου.

Retweet to vote for ?? Miltiadis Tentoglou!



? World long jump champion

? European indoor champion

? European Team Championships winner

? World ranking (as of 19 September) - 1



Voting closes on 2 October!#GoldenTracks pic.twitter.com/SaHxuHKl6I