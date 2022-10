Ντουέιν Μπέικον: Γεννημένος σκόρερ, που πεινάει για τίτλους και... πάρταρε με τον Τζόρνταν (videos)

Μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα της φετινής σεζόν ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Με μια ακόμα οικονομική υπέρβαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αύξησε την επένδυσή του για τη νέα ομάδα που χτίζεται, προκειμένου να ντυθεί στα πράσινα ο Ντουέιν Μπέικον. Ο χαρισματικός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με το «τριφύλλι» και την Τρίτη (25/10) αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις κάτω από τις οδηγίες του Ντέγιαν Ράντονιτς και να πιάσει δουλειά.

Ο 27χρονος έρχεται να τονώσει την ποιότητα του ρόστερ και κυρίως να δώσει λύσεις στην επιθετική της λειτουργία, η οποία αντιμετωπίζει δεδομένα προβλήματα στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Αυτή άλλωστε ήταν η... δουλειά του Μπέικον από το σχολείο. Τότε που ξεκίνησε να ασχολείται με το μπάσκετ και έδειξε σε όλους -ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό- πως έχει το χάρισμα του σκόρερ.

Είναι μάλιστα από τους παίκτες που τους διέλεξε το άθλημα και δεν το επέλεξαν αυτοί. Ο Μπέικον είχε από μικρός πάθος με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Το όνειρό του ως παιδί ήταν να αγωνιστεί στο NFL. Όταν στην 5η δημοτικού ένας προπονητής τον έβαλε στο μπάσκετ δεν ήταν ενθουσιασμένος. Για 4 χρόνια το συνδύαζε παράλληλα με το football, μέχρι που συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι το ταλέντο του ήταν στο μπάσκετ.

Γεννημένος στις 30 Αυγούστου του 1995 στο Lakeland της Φλόριντα πήγε σχολείο στο McKeel Academy, στο οποίο μέτρησε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα κατά μέσο όρο στη χρονιά του (2012-13) ως τελειόφοιτος. Ακολούθησε για μία χρονιά το IMG Academy, στο οποίο ήταν και πάλι πρώτος σκόρερ με 19,3 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 12 αγώνες. Για να συνεχίσει στο Oak Hill Academy για την τελευταία του χρονιά στο λύκειο. Εκεί έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Τους οδήγησε σε μια αήττητη σεζόν με 45-0, έχοντας 24,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ και 2,2 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Μάλιστα, το ESPN τον κατέταξε στη 14η θέση με τους 100 πιο ταλαντούχους παίκτες που θα πήγαιναν στο κολλέγιο.

Ο Μπέικον διάλεξε το Florida State για να είναι κοντά στην οικογένειά του, αν και είχε προτάσεις από τα Oklahoma State, Georgia Tech και Auburn. Άμεσα έδειξε σε όλους το χάρισμά του και ψηφίστηκε τρεις φορές ως ο ρούκι της εβδομάδας. Στο πρώτο του παιχνίδι πέτυχε 23 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και είχε 2 κλεψίματα και 1 ασίστ. Συνολικά μέτρησε 15,8 πόντους και 5,8 ριμπάουντ σε 28,8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο την ρούκι σεζόν του. Μάλιστα, θέλησε να δηλώσει πρόωρα συμμετοχή στα ντραφτ του ΝΒΑ, αλλά άλλαξε γνώμη κι έμεινε μια ακόμα χρονιά στο κολλέγιο, μετρώντας 17,2 πόντους και 4,2 ριμπάουντ.

Εκείνα τα κολλεγιακά του χρόνια ήταν που πολλοί τον «κατηγόρησαν» ως ατομιστή και εγωιστή μέσα στο παρκέ. Η πραγματικότητα ήταν πως ο Μπέικον και οι προπονητές του αντιλαμβανόταν το χάρισμά του ως σκόρερ και το εκμεταλλεύονταν στο έπακρο. Το παράπονο του Αμερικανού ήταν πως παρότι ο ίδιος έκανε τρομερά πράγματα στο παρκέ, δεν βρισκόταν σε ομάδες που κέρδιζαν τίτλους (το ίδιο συνέβη και αργότερα στο ΝΒΑ, αλλά και στην Ευρώπη με την Μονακό δεν πήρε καμία κούπα).

«Πάντα έχανα. Σε όλη μου τη ζωή. Πάντα έπαιζα καλά στο παρκέ, αλλά δεν κέρδιζα. Φίλε, θέλω απλά να νικήσω. Αυτό μόνο. Θέλω να είμαι νικητής. Ο κόσμος με λέει εγωιστή. Δεν ξέρω πώς άρχισε όλο αυτό. Είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός, αλλά εγωιστής; Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Πάντα ήμουν σκόρερ, πάντα. Λένε ότι σκοράρω πολύ, ότι μόνο αυτό με νοιάζει. Νομίζουν πως δεν μπορώ να παίξω άμυνα ή να πασάρω, αλλά πίστεψέ με μπορώ. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, αλλά ειλικρινά δεν μου αρέσει αυτό» είχε πει σε μια συνέντευξή του.

Και να που, πλέον, με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό έχει την ευκαιρία να κερδίσει και τους τίτλους που πάντα ονειρευόταν...

Το πρώτο του όνειρο ωστόσο το πραγματοποίησε τo 2017, με τη συμμετοχή του στο ΝΒΑ. Επιλέχθηκε στο Νο 40 από τους Πέλικανς και αμέσως έγινε trade στους Χόρνετς, υπογράφοντας μαζί τους το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο ίδιος πάντως θεωρεί πως μπορούσε να είναι και πιο ψηλά, αν δεν είχε... λιποθυμήσει σε ένα workout.

«Κάνω ζέσταμα και ετοιμάζομαι να μπω στο παρκέ. Και ξαφνικά λιποθύμησα. Είχα αλλάξει τη διατροφή μου και αυτό με επηρέασε. Οι φήμες εξαπλώθηκαν άμεσα, ρωτούσαν τον ατζέντη μου αν είχα καρδιακά προβλήματα. Αν είχα ολοκληρώσει εκείνο το workout και δεν είχα λιποθυμήσει, πιστεύω θα είχα φτάσει πιο ψηλά», είχε χαρακτηριστικά πει, αλλά όχι ότι πτοήθηκε κιόλας.

«Το ταξίδι μου μόλις ξεκίνησε, το ΝΒΑ ήταν ο στόχος ζωής μου, γι’ αυτό δούλεψα όλα τα χρόνια. Ανυπομονώ να παίξω για τους Χόρνετς. Είναι τρομερό να παίζεις για τον Μάικλ Τζόρνταν, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών».

Που να ήξερε πως λίγο καιρό μετά θα... πάρταρε μαζί του.

