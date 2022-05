Roland Garros: Η 59η «μάχη» Τζόκοβιτς-Ναδάλ σε 16 χρόνια - 41 Grand Slams στο Philippe Chatrier

Ράφα και Νόλε, Νόλε και Ράφα ένα σίριαλ με πολλά επεισόδια στο παγκόσμιο τένις! Απόψε στο Παρίσι -όχι πριν τις 9:45μ.μ.- θα είναι η 59η φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι οι δύο αθλητές που αμφότεροι έχουν κατακτήσει τουλάχιστον από 20 Grand Slams, έχουν πετύχει τουλάχιστον από 1000 νίκες στο tour και έχουν σημειώσει τουλάχιστον από 300 νίκες σε Grand Slams!

Τα νούμερα «ζαλίζουν» και κανείς δε μπορεί να κάνει προβλέψεις για τον σημερινό νικητή. Ο φορμαρισμένος Σέρβος επικεφαλής της ATP θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του και έχει και το πάνω χέρι στο head to head με 30 νίκες έναντι 28 του αντιπάλου του.

Από την πλευρά του ο Ισπανός «Βασιλιάς» στο χώμα με 13 τρόπαια στο παλμαρέ του είναι αυτός που έχει κερδίσει τα επτά από τα εννιά παιχνίδια που έχουν δώσει οι δύο τους στο Roland Garros, και μάλιστα τα τρία ήταν ματς τίτλου.

