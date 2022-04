Έρικ Τεν Χαγκ: Στα χνάρια του Γκουαρδιόλα για να «αναστήσει» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (videos)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί εδώ και μια δεκαετία να βρει την χαμένη της αίγλη. Μετά τη φυγή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κανείς δεν μπόρεσε να... μπει στα παπούτσια του και να την οδηγήσει σε ένα Πρωτάθλημα.

Την αποστολή αυτή αναλαμβάνει πλέον ο Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός προπονητής είναι ο εκλεκτός των «κόκκινων διαβολων», έχοντας να επιδείξει μια εξαιρετική δουλειά, με όμορφο και σύγχρονο ποδόσφαιρο στον Άγιαξ.

Ποιος πραγματικά είναι όμως; Το Onsports έχει τις απαντήσεις...

Φεύγοντας από το Άμστερνταμ ο Έρικ Τεν Χαγκ θα αφήσει την άνεση του σπιτιού του, το οποίο είναι πάνω από ένα σούπερ μάρκετ, αλλά και το γραφείο του στις εγκαταστάσεις του Άγιαξ, το οποίο έχει γεμίσει με φωτογραφίες από μεγάλες δόξες του συλλόγου, όπως οι Γιόχαν Κρόιφ, Ρίνους Μίχελς και Λούις Φαν Χάαλ. Άνθρωποι που βοήθησαν στο παρελθόν την ολλανδική ομάδα να καθιερωθεί στο παγκόσμιο στερέωμα, ως μία από τις κορυφαίες.

Χάρη σε αυτόν ο Άγιαξ έγινε μετά από καιρό ανταγωνιστικός στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2018-19 τον έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, όπου έχασε την πρόκριση στον τελικό στις λεπτομέρειες από την Τότεναμ, έχοντας νωρίτερα αποκλείσει τις Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους. Φέτος έφτασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από την Μπενφίκα.

Ο Τεν Χαγκ είναι 52 ετών και έχει παρελθόν ως ποδοσφαιριστής, αποκλειστικά στην Ολλανδία, με τις Τβέντε, Ντε Γκράαφσαπ, Βααλβάικ και Ουτρέχτη. Ως προπονητής ξεκίνησε από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, την οποία ανέβασε στην Eredividie το 2013. Στη συνέχεια τον επέλεξε η Μπάγερν Μονάχου για τη δεύτερη ομάδα της. Εκεί είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και να μάθει τα «μυστικά» του γύρω από το ποδόσφαιρο.

«Ανυπομονώ κάθε μέρα για να δουλέψω μαζί του, με εμπνέει» είχε πει στο παρελθόν για τον Ισπανό προπονητή. Και η αλήθεια είναι πως ο τρόπος προπόνησής του θυμίζει αυτόν του Γκουαρδιόλα. Οι ειδικοί τον περιγράφουν ως εμμονικό με τη λεπτομέρεια. Σημειώνει πως ανταποκρίνεται κάθε παίκτης στο παραμικρό λάθος, όπως όταν χάνει την μπάλα ή κάνει ένα φάουλ.

