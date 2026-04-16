Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ: «Μάχη» για τον τίτλο, 45 χρόνια μετά

Ξεκινούν απόψε οι τελικοί για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών με τις «πράσινες» να υποδέχονται στο κλειστό του Μετς την ομάδα της Κηφισιάς.

Παναθηναϊκός και ΖΑΟΝ είναι οι φετινοί φιναλίστ της Volley League γυναικών, με τη σειρά των τελικών να ξεκινά από το κλειστό του Μετς σήμερα (19:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), με την ομάδα του «τριφυλλιού» να έχει στα χέρια της και να θέλει να εκμεταλλευτεί στο ακέραιο το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο πρώτος τελικός θα είναι η τρίτη φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων με τις πράσινες να έχουν επικρατήσει και στις δύο. Στις 15/11/2025 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής νίκησαν με 3-2 στο κλειστό του Μετς, ενώ την 1η Φλεβάρη 2026 επικράτησαν με 3-1 στο Ζηρίνειο για την 16η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα των τελικών της Volley League Γυναικών:

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.