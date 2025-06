Χάντμπολ: Έχασε στα χαρτιά τον τίτλο στο European Cup η ΑΕΚ - Ένοχη για τη μη τέλεση του 2ου τελικού

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είχε ξεκινήσει έρευνα για τους λόγους που δεν πραγματοποιήθηκε το δεύτερο ματς στην σειρά των τελικών, όταν η Ένωση αρνήθηκε να αγωνιστεί, έπειτα από την απόφαση των Σκοπιανών να μην επιτρέψουν στους οπαδούς της ομάδας να εισέλθουν από τα σύνορα.

Την Πέμπτη (05/06) η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξέδωσε την πρώτη της απόφαση, σύμφωνα με την οποία, η ΑΕΚ θεωρείται υπεύθυνη για τη μη τέλεση του αγώνα, με αποτέλεσμα, το ματς να κατοχυρωθεί στην Αλκαλόιντ με τέρματα 10-0 και σε συνδυασμό με τη νίκη της στο πρώτο ματς να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (EHF) εξέδωσε την πρώτη του απόφαση αναφορικά με την υπόθεση που άνοιξε μετά το δεύτερο παιχνίδι των τελικών του EHF European Cup Ανδρών μεταξύ της Αλκαλόιντ και της ΑΕΚ, το οποίο αρχικά είχε προγραμματιστεί στις 25 Μαΐου του 2025 στα Σκόπια και αναβλήθηκε.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ΑΕΚ ήταν υποχρεωμένη να συμμετάσχει στο εν λόγω παιχνίδι. Με την άρνησή της, ο σύλλογος παραβίασε τους κανονισμούς της EHF και γι’ αυτό θεωρείται υπεύθυνος για τη μη τέλεση του αγώνα.

Το Δικαστήριο αποφάσισε τα εξής:

Το αποτέλεσμα στον δεύτερο τελικό του EHF European Cup Ανδρών μεταξύ της Αλκαλόιντ και της ΑΕΚ είναι 10-0 γκολ και 2-0 πόντοι.

Ο πρώτος αγώνας έληξε με νίκη 29-25 της Αλκαλόιντ.

Επομένως, η Αλκαλόιντ κατέκτησε τον τίτλο στο EHF European Cup Ανδρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τον τίτλο.

Οποιαδήποτε προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο τα θέματα της διοργάνωσης της υπόθεσης. Εκκρεμούν οι ξεχωριστές πειθαρχικές διαδικασίες σχετικά με την άρνηση συμμετοχής στον αγώνα, τις ζημίες και τη διανομή εισιτηρίων.

Η ΑΕΚ μπορεί να προσφύγει στο Εφετείο της EHF εντός επτά (7) ημερών».

