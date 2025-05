Με τη συμμετοχή του Μ. Κατσικαδέλη και του Α. Νικολακάκη το 17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Onsports Team

Ειδικά για την επιστημονική κοινότητα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης είναι πολύ σημαντικό ότι επιστρέφουν μετά από κάποια χρόνια τα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος.

Για την Ελλάδα δε, το πολύ ξεχωριστό νέο είναι ότι στο συνέδριο του Κατάρ θα έχει διπλή εκπροσώπηση με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και προπονητές Μιχάλη Κατσικαδέλη και Ανδρέα Νικολακάκη.

Το 17o ITTF Sports Science Congress Doha θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα του εμιράτου την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16/05 ακριβώς πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Είναι το κορυφαίο επιστημονικό γεγονός που αφορά στην επιτραπέζια αντισφαίριση, πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2019 στην Βουδαπέστη, ενώ το επόμενο του Χιούστον (και πάντα στο πλαίσιο Παγκόσμιων πρωταθλημάτων) ματαιώθηκε λόγω του κορονοϊού.

Στο προαναφερόμενο διήμερο η ITTF και η ομοσπονδία της οικοδέσποινας χώρας (Qatar TTA), υπό την αιγίδα του Ministry of Public Health of Qatar, θα πραγματοποιήσουν και πάλι το συνέδριο στη διεθνούς φήμης μονάδα υποστήριξης αθλητών/-τριων Aspetar Hospital. Θα το παρακολουθήσουν πλήθος ερευνητών, προπονητών/τριων, παραγόντων και επιστημόνων, που ασχολούνται με την έρευνα στο ολυμπιακό άθλημα απ’ όλο τον κόσμο.

Από ελληνικής πλευράς ο Ανδρέας Νικολακάκης και ο Μιχάλης Κατσικαδέλης, που μεταβαίνουν την Τετάρτη 14/05 στο Κατάρ, θα μιλήσουν στις 16/05. Ο πρώτος, μέλος σήμερα στο τεχνικό τιμ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και εκπρόσωπος των προπονητών (Π.Ε.Π.Ε.Α.) στο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. παρουσιάζει σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης την ερευνητική εργασία "Investigating self-esteem and physical self-perception in table tennis athletes with and without mobility disabilities" (Διερεύνηση της αυτοεκτίμησης και της σωματικής αυτοαντίληψης σε αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης με ή χωρίς κινητικές αναπηρίες).

Ο Κατσικαδέλης, σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Νομού Αχαΐας και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής στην Πάτρα, παρουσιάζει ως εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την ερευνητική μελέτη: "Coach ethical leadership and athletes’ intrinsic motivation: exploring their effects on athletes’ dualistic passion" (Η ηθική ηγεσία του προπονητή και τα εσωτερικά κίνητρα των αθλητών: διερεύνηση των επιπτώσεών τους στο δυαδικό πάθος των αθλητών).

Επιπλέον, ο Μ. Κατσικαδέλης θα προεδρεύσει την απογευματινή συνεδρία, που αναφέρεται σε θέματα προπονητικής (τραυματισμοί, φυσιολογία της προπόνησης, τεχνική/τακτική επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Θυμίζουμε ότι συμμετέχει σταθερά στα συνέδρια Αθλητικής Επιστήμης της ITTF εδώ και 20 χρόνια. Να σημειωθεί επίσης ότι η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση σε Επιστημονικό Συνέδριο του αθλήματος και το 2017, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ντίσελντορφ, όπου εκτός από τον Κατσικαδέλη συμμετείχε η καθηγήτρια Φ.Α. και παλιά πρωταθλήτρια Διάνα Ζέρδιλα.

Στη μεγάλη εκδήλωση θα προλογίσουν η πρόεδρος της ITTF Petra Sörling και από το Κατάρ και από το Κατάρ ο Khalil Al-Mohannadi (πρόεδρος της QTTA) και ο Khalid Ali Al-Mawlawi (αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Aspetar).

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει ότι θα πάρουν μέρος ιατροί, συναφείς επαγγελματίες υγείας, αθλητικοί επιστήμονες, προπονητές και αθλητικοί μάνατζερ και τονίζει ότι με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Να συζητούν τις μελέτες για την επιτραπέζια αντισφαίριση, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων κλάδων των αθλητικών επιστημών, με βάση τις έρευνες που έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο.

2. Να συζητούν τον κίνδυνο τραυματισμών και την υγεία των παικτών της επιτραπέζιας αντισφαίρισης

3. Να εφαρμόσουν τα βέλτιστα στοιχεία στη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των κοινών τραυματισμών σε παίκτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους και τους ενήλικες, άνδρες και γυναίκες.

4. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις σχετικά με την ταξιδιωτική αθλητιατρική για την ανάπτυξη επαγγελματιών που εργάζονται με επίλεκτους παίκτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

5. Να συζητούν τραυματισμούς και υπερωκεάνια ταξίδια και πτυχές που σχετίζονται με τον ύπνο με επίλεκτους αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης και προπονητές και να κατανοήσουν τη σημασία της κοινής λήψης αποφάσεων στην αθλητική επιστήμη και την ιατρική.

Να σημειωθεί τέλος ότι στην Επιστημονική Επιτροπή Σχεδιασμού του συνεδρίου βρίσκεται κι ένας Κύπριος, ο Κωνσταντίνος Επαμεινοντίδης.