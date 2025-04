Γκουτ Γκουτ: Ο 17χρονος σπρίντερ «φαινόμενο» που τρελαίνει κόσμο, συγκρίνεται με τον Γιουσέιν Μπολτ!

Ο Νοτιοσουδανός, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστραλίας, έχει τραβήξει τα φώτα πάνω του. Κι όχι άδικα!

Πριν από λίγες ημέρες ο Γκουτ έγινε viral, καθώς έτρεξε δύο φορές μέσα στην ίδια μέρα τα 100 μέτρα σε χρόνιο 9.99!

Δυο ημέρες αργότερα έτρεξε τα 200 μέτρα σε 19.84 κι έγινε ο δεύτερος γρηγορότερος αθλητής, κάτω των 20 ετών, ξεπερνώντας τους σπουδαίους Γιουσέιν Μπολτ (19.93) και Τζάστιν Γκάλτιν (19.86).

Το Al Jazeera ασχολήθηκε με το «φαινόμενο» του παγκοσμίου στίβου και παρουσίασε όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για τον Γκουτ Γκουτ, ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια.

Γεννήθηκε από τη Μόνικα και τον Μπόνα στις 29 Δεκεμβρίου 2007 και είναι ένα από τα επτά αδέλφια της οικογένειας Γκουτ, η οποία μετανάστευσε στην Αυστραλία από το Νότιο Σουδάν το 2005 και εγκαταστάθηκε στην ανατολική πολιτεία Κουίνσλαντ.

Στη γενέτειρα του Γκουτ, το Ίπσουιτς του Κουίνσλαντ, η έμπειρη προπονήτρια στίβου του σχολείου του, Νταιάν Σέπαρντ πήρε γρήγορα το νεαρό αγόρι υπό την προστασία της μόλις διαπίστωσε το ταλέντο του.

Η πρώτη γεύση της επιτυχίας ήρθε σε ηλικία 13 ετών, όταν κέρδισε τα 100 και 200 μέτρα σε σχολικό αγώνα, αλλά ο βραχύσωμος έφηβος παρέμεινε ταπεινός και κέρδισε τα εύσημα της προπονήτριας του.

«Το σημαντικότερο πράγμα που κάνω με τα παιδιά είναι να είναι ταπεινοί, και αυτός το έχει σε κουβάδες», δήλωσε η Σέπαρντ στο Australian Athletics το 2022. Παρά τη ραγδαία άνοδό του στον στίβο, ο υπόλοιπος κόσμος δεν πρόσεξε το θαυμαστό ταλέντο του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

YOU GOUT TO BE KIDDING! ?⚡



20.05 for World Lead ✅

19.98 (+3.6) in the final for the fastest ever time by an Aussie in all conditions ✅



If Gout Gout hadn't already sent a thunderous message to the sprinting world, he has now at the Queensland State Championships. More to… pic.twitter.com/tR4Rt64Khc