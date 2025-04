Τένις: Πρίγκιπας… στο Μόντε Κάρλο ο Αλκαράθ με ανατροπή

Ο Ισπανός άσος του τένις επέστρεψε έπειτα από πολλούς μήνες σε κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου, έπειτα από την περσινή κατάκτηση του Ουίμπλετον. Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε 1 ώρα και 47 λεπτά για να πάρει τη νίκη, η οποία θα τον φέρει και πάλι στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, προσπερνώντας τον Σάσα Ζβέρεφ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Λορέντσιο Μουζέτι, ο οποίος πήρε το πρώτο σετ 6-3, ωστόσο, στην συνέχεια δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην εξαιρετική εμφάνιση του Ισπανού αντίπαλου του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχασε μόλις ένα game στην συνέχεια του τελικού, στο δεύτερο σετ, 6-1 και εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια τα προβλήματα τραυματισμού που «έβγαλε» ο Ιταλός, με αποτέλεσμα να πάρει το τρίτο 6-0 και παράλληλα να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο.

First win in Monte-Carlo: 2025 ✅

First title in Monte-Carlo: 2025 ?



A week of firsts for @carlosalcaraz ? pic.twitter.com/grmI8TFTdq