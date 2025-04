Ρυθμική γυμναστική: «Τις άφηναν με το εσώρουχο...» - Νέο σκάνδαλο κακοποίησης στην Ιταλία

Ένα ακόμα σκάνδαλο ξέσπασε στον χώρο της ρυθμικής γυμναστικής στην Ιταλία.

Μετά τις κατηγορίες που βαραίνουν την επί 30 χρόνια τεχνική διευθύντρια της εθνικής ομάδας, Εμανουέλα Μακαράνι, για κακομεταχείριση αθλητριών, ξέσπασε νέο σκάνδαλο που αφορά στη Τζουλιέτα Κανταλούπι.

Η πρώην προπονήτρια του συλλόγου Φαμπριάνο, όπου ανήκουν ορισμένες από τις κορυφαίες αθλήτριες του αθλήματος (βλ. Σοφία Ραφαέλι, Μιλένα Μπαλντασάρι), φέρεται να προχωρούσε σε μια σειρά σκληρών κι εξευτελιστικών τιμωριών, οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ την δεδομένη αυστηρότητα που υπάρχει παραδοσιακά στη ρυθμική γυμναστική.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που καταγράφηκε στις 17 Νοεμβρίου 2022 και διέρρευσε, η βοηθός της Μακαράνι, Όλα Τισίνα, περιγράφει όσα σκληρά έκανε η Κανταλούπι στις αθλήτριες όταν δεν έβγαζαν σωστά μια άσκηση. Σε άλλη συνομιλία από τον Δεκέμβριο του 2022, η χάλκινη Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Σοφία Ραφαέλι φέρεται να γονάτισε μπροστά στην προπονήτρια της και την εκλιπαρούσε για συγχώρεση, έπειτα από μια άστοχη εκτέλεση εκτέλεση άσκησης.

«Από αυτήν (βλ. Κανταλούπι) όλα είναι πολύ χειρότερα.... Στο χώρο της υπάρχει κακομεταχείριση. Όταν έβαλε τη Ραφαέλι και τη Σερένα Οταβάνι να κάνουν τη ρίψη με στεφάνι... και κάθε φορά που δεν μπορούσαν να κάνουν τη ρίψη έπρεπε να βγάλουν μέρος των ρούχων τους. Και στο τέλος έμειναν με τα εσώρουχα», ακούγεται να λέει η Τισίνα, η οποία υπογράμμισε επίσης ότι: «Τους κλείδωνε σε ένα μικρό, κρύο δωμάτιο, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς τίποτα, επειδή προπονούνταν άσχημα, τους τιμωρούσε, κάθονταν στο πάτωμα...».

Το όλο γεγονός γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστικό αν αναλογιστεί κανείς ότι τις συγκεκριμένες πρακτικές τις χρησιμοποιούσαν κι εις βάρος αθλητριών ηλικίας 14 έως 16 ετών.

