Στέφανος Τσιτσιπάς: Πέρασε «αέρα» στους «16» του Indian Wells! Εντυπωσιακός κόντρα στον Μπερετίνι

Μια εβδομάδα μετά την επικράτηση του στο Dubai, ο Τσιτσιπάς επικράτησε πιο εύκολα του Ιταλού, καθώς χρειάστηκε μόλις 69 λεπτά!

Making moves ? @steftsitsipas is a man in form as he leads Berrettini 6-3 ? #TennisParadise pic.twitter.com/8e1IxYb2HM

Αυτή είναι η έβδομη συνεχόμενη νίκη του, κάτι που είχε να συμβεί από τον Απρίλιο του 2024, όταν στα τουρνουά σε Μόντε Κάρλο και Βαρκελώνη, μέτρησε έναν τίτλο κι έναν τελικό.

Striking up a storm ?️@steftsitsipas collects his 7th win in a row as he defeats Matteo Berrettini 6-3 6-3 ?#TennisParadise pic.twitter.com/TGCuHAuTwF