Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός από τον 1ο γύρο στο Μεξικό

Τα… πατήματά της ψάχνει να βρει ακόμα η Μαρία Σάκκαρη, καθώς γνώρισε την ήττα 2-0 σετ (7-5, 6-2) στην πρώτη της «μάχη» στο τουρνουά της Μέριδα στο Μεξικό, σε μία χώρα που έχει «γευτεί» πολλές χαρές και προσωπικές επιτυχίες.

Η Αθηναία τενίστρια μπορεί να ξεκίνησε καλά τον αγώνα, ωστόσο, μετά τα πρώτα δύο games δέχθηκε την… επίθεση της Τουρκάλας αντιπάλου της, που είναι στο Νο 88 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο σερβίς και έπειτα από 1 ώρα και 43 λεπτά ηττήθηκε 2-0 σετ και έμεινε εκτός συνέχειας στο «Merida Open Akron».

