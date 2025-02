Super Bowl: Ιστορικός τελικός υπό το βλέμμα του Τραμπ - Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Οι Kansas City Chiefs στοχεύουν σε ένα άνευ προηγουμένου «three-peat» κόντρα στους Philadelphia Eagles, υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, του πρώτου προέδρου που θα δώσει «το παρών» στο μεγαλύτερο αμερικανικό αθλητικό γεγονός.

Ο λόγος για το Super Bowl, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/2, 1:30 ώρα Ελλάδας) στην Νέα Ορλεάνη.

Πριν από την έναρξη του τελικού, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα προς τις εξέδρες του Caesars Superdome, όπου μεταξύ των 74.000 περίπου θεατών που αναμένονται, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

Στις θέσεις των VIP θα βρίσκεται και η «βασίλισσα της ποπ» Τέιλορ Σουίφτ, με τα social media να «έχουν πάρει φωτιά» για το εάν ισχύει η φήμη για πρόταση γάμου από τον Τράβις Κέλσι μετά τον αγώνα.

Παράλληλα, στα ΜΜΕ φημολογείται έντονα ότι ο 35χρονος παίκτης των Τσιφς, ενδεχομένως να ανακοινώσει την αποχώρηση του από την ενεργό δράση.

Πρώτα όμως, ο απώτερος στόχος για την ομάδα του Κάνσας Σίτι θα είναι η κατάκτηση ενός τρίτου συνεχόμενου τίτλου, ένα κατόρθωμα που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ σε 58 διοργανώσεις.

«Είμαστε μια νίκη μακρυά από το να γράψουμε Ιστορία», επεσήμανε ο αστέρας της ομάδας Πάτρικ Μαχόμες, ο οποίος γνωρίζει καλά τα δεδομένα, αφού η ομάδα του ετοιμάζεται να παίξει τον πέμπτο τελικό της σε έξι χρόνια, με ήδη τρεις τίτλους στο ενεργητικό της.

Σε ηλικία 29 ετών, ο παίκτης των Τσιφς ξέρει πώς να ξεχωρίζει στα Super Bowls, όπου έχει αναδειχθεί καλύτερος παίκτης (MVP) τρεις φορές. Εάν το επαναλάβει, θα έχει μαζί με τους Τζόε Μοντάνα και Τέρι Μπράντσοου από τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλήματος, πολύ πίσω από τον θρυλικό, Τομ Μπρέιντι (7).

Ωστόσο, οι Ιγκλς διαθέτουν την καλύτερη άμυνα στο NFL και θα μπορούν να βασίζονται στον ισχυρό μπακ, Σακόν Μπάρκλεϊ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δυναμικός.

«Μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί ακόμη και στην τελευταία κατοχή», σχολίασε ο θρυλικός προπονητής Μπιλ Μπέλιτσικ, έξι φορές πρωταθλητής με τους New England Patriots και νυν σύμβουλος του ESPN.

Ο Κέντρικ Λαμάρ στο σόου του ημιχρόνου

Ο χιπ χοπ θρύλος είναι αυτός που θα αναλάβει δράση στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό του στα Γκράμι, όπου κέρδισε 5 βραβεία, για το Not Like Us, το επικό του diss track για τον Drake.

Ο Λαμάρ αναμένεται να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι και μπροστά στο παγκόσμιο κοινό εκατοντάδων εκατομμυρίων μαζί με μια σετλιστ άλλων επιτυχιών του και με γκεστ σταρ τη SZΑ.

Θυμίζουμε πως είχε παίξει στο σόου του ημιχρόνου πριν 4 χρόνια σε εκείνο το αξέχαστο lineup με τον Dre, την Mary J Blige, τον Snoop Dogg και τον Eminem.

Η ώρα και το κανάλι

Το «ραντεβού» του μεγάλου τελικού του Super Bowl θα δοθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/2 και η μετάδοση θα γίνει από το COSMOTE SPORT 3HD.