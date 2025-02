Στέφανος Τσιτσιπάς: Εύκολη νίκη και πρόκριση στους «16» στο Ρότερνταμ

Ο Αθηναίος αθλητής μπήκε δυνατά στον αγώνα και πήρε το πρώτο σε λιγότερο από μισή ώρα, επικρατώντας 6-1. Ωστόσο, στο δεύτερο το ματς ήταν ισορροπημένο, με τον αντίπαλο του Στέφανου Τσιτσιπά να δείχνει αντίδραση.

Ο Αρόλντ Μαγιό κράτησε το σερβίς του μέχρι το 5-5 όταν ήρθε το πρώτο break του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο σετ και πήρε τη νίκη 7-5 χωρίς να χάσει ούτε πόντο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 83 λεπτά.

Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα προκύψει από τη «μάχη» του Ματέο Μπαρετίνι και τον Τάλον Γκρίκσπορ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Greece lightning ?@steftsitsipas gets his #obnamroopen campaign underway with a 6-1 7-5 win over Mayot pic.twitter.com/vGb8p8KWgJ