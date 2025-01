Australian Open: Ένας ακόμα τελικός για τη Σαμπαλένκα, έβαλε τέλος στην πορεία της Μπαντόσα

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και δις κάτοχος του τίτλου, έγινε η πρώτη μετά τη Σερένα Ουίλιαμς (2015-2017) που προκρίνεται τρεις σερί χρονιές στον τελικό του γκραν σλαμ της Μελβούρνης και το Σάββατο (25/1) θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη που θα κατακτήσει τρεις διαδοχικές φορές το τρόπαιο μετά το 1999, όταν το είχε καταφέρει η Ελβετίδα Μαρτίνα Χίνγκις.

Ready to go for three in a row!@SabalenkaA will seek a hat-trick of #AusOpen titles on Saturday.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/QWIddW6Rje