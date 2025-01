Μαρία Σάκκαρη: Πρόωρος αποκλεισμός στο Australian Open – «Λύγισε» το τέλος από την Οσόριο

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά κι η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό στο Australian Open.

H Ελληνίδα τενίστρια εμφανίστηκε βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της στο 2025, αλλά έδειξε ακόμα χρειάζεται χρόνο για να βρει ρυθμό, μετά τον τραυματισμό της στον ώμο.

Με το ελληνικό στοιχείο να είναι έντονο στις κερκίδες η 29χρονη τενίστρια έδωσε τη μάχη της, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση. Στο δεύτερο σετ κατάφερε να ανατρέψει το προβάδισμα της Κολομβιανής και να ισοφαρίσει στο tie break, το οποίο πήρε με 7-4 για το 1-1, αλλά στο καθοριστικό τρίτο σετ, ενώ πήγε να πράξει το ίδιο δεν άντεξε στην πίεση της αντιπάλου της.

Η Οσόριο έκανε το break sto ένατο game και στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα, για να φτάσει στη νίκη, έπειτα από 2,5 ώρες αγώνα. Στον δεύτερο γύρο του Australian Open, θα αντιμετωπίσει την Ονς Ζαμπέρ, η οποία επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-3) της Ανχελίνα Καλίνινα.

