Μαρία Σάκκαρη: Ήττα με straight sets κι αποκλεισμός στην Αδελαΐδα – Επόμενος σταθμός Australian Open

Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στο Νο1 του ταμπλό στο τουρνουά «500» της WTA στην Αδελαΐδα.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελούσε και την πρόβα τζενεράλε πριν από το πρώτο Grand Slam του 2025. Αυτό είναι φυσικά το Australian Open, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 12-26 Ιανουαρίου. Η Σάκκαρη, όπως κι ο Τσιτσιπάς, θα μάθε το «μονοπάτι» που θα έχει στο major τουρνουά της Μελβούρνης την ερχόμενη Πέμπτη (09/01).

Όσον αφορά στον αγώνα με την Πεγκούλα, η εκκίνηση ήταν ιδανική για την Ελληνίδα, η οποία με break προηγήθηκε 2-0. Η απάντηση της Αμερικανίδας ήταν… ηχηρή, καθώς πήρε πέντε σερί games και παρά την προσπάθεια της Σάκκαρη, πήρε το πρώτο σετ με 6-4.

Το Νο32 στον κόσμο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο σερβίς της, με αποτέλεσμα να υποπέσει σε πολλά αβίαστα λάθη. Η Πεγκούλα μπήκε με φόρα στο δεύτερο σετ, «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλους της, για να προηγηθεί με 4-0 και τελικά να πάρει το σετ με 6-1.

Hot shot for the win ?@JPegula moves into the quarterfinals after defeating Sakkari 6-4, 6-1.#AdelaideTennis pic.twitter.com/ICVElOibf5 — wta (@WTA) January 8, 2025

Το Νο1 του ταμπλό θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη νικήτρια της αναμέτρησης, Άσλιν Κρούγκερ – Πάουλα Μπαντόσα.