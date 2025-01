Νόβακ Τζόκοβιτς: Το τραύμα της απέλασης από τη Μελβούρη εξακολουθεί να τον «στοιχειώνει»

Ήταν 16 Ιανουαρίου 2022 όταν το δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε την έφεσή του και τον απέλασε από τη χώρα.

378 ημέρες αργότερα, ο Τζόκοβιτς σήκωνε για 10η φορά το τρόπαιο του Australian Open και γνώριζε την αποθέωση από το κοινό στη Rod Laver Arena.

Ήταν η στιγμή της απόλυτης λύτρωσης για τον «Νόλε», ο οποίος επέστρεψε στη χώρα που έζησε τη χειρότερη στιγμή της ζωής του, για να γευτεί τη «μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου».

Τρία χρόνια μετά την απέλαση του από την Αυστραλία, επειδή είχε επιλέξει να μην κάν3ει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη δυσάρεστη εμπειρία βρίσκεται ακόμα στο μυαλό του.

In an interview with the Herald Sun, ten-time Australian Open champion Novak Djokovic said that he still experiences “traumatic stress” whenever he travels through Melbourne Airport after being deported over his Covid vaccination status in 2022. pic.twitter.com/XKHeehrZMe