BBC: Οι 6 υποψήφιοι για το βραβείο της κορυφαίας προσωπικότητας του 2024 στον αθλητισμό

Το BBC ανακοίνωσε τους 6 υποψήφιους για το βραβείο της αθλητικής προσωπικότητας της χρονιάς για το 2024.

Πέρυσι, το βραβείο είχε πάρει ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο φέτος εντύπωση προκαλεί πως στη λίστα δεν βρίσκεται κανείς ποδοσφαιριστής.

Your World Sport Star nominees for BBC Sports Personality of the Year are HERE ??



Simone Biles ??

Caitlin Clark ??

Catherine Debrunner ??

Armand Duplantis ??

Sifan Hassan ??

Leon Marchand ??



Voting closes 10 December 2024, 10:00 GMT#SPOTY pic.twitter.com/VgudPlty4H