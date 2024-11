Τένις: Θετική σε απαγορευμένη ουσία το Νο2 του κόσμου, Ίγκα Σβιόντεκ - Η τιμωρία που της επιβλήθηκε

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστου, με την ομοσπονδία να της επιβάλει ποινή αποκλεισμού ενός μήνα.

Η απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στο αίμα της Πολωνής τενίστριας είναι η τριμεταζιδίνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις (ΙΤΙΑ) αποδέχθηκε ότι η Σβιόντεκ πήρε το συγκεκριμένο φάρμακο, ώστε να ξεπεράσει το τζετ λαγκ και τις αϋπνίες που αντιμετώπιζε.

Η ΙΤΙΑ θεώρησε λοιπόν ότι δεν υπήρχε δόλος και σκοπιμότητα στη χορήγηση της ουσίας και γι’ αυτό την τιμώρησε με ποινή μόλις ενός μήνα. Η αθλήτρια τέθηκε προσωρινά σε αναστολή από τις 22 Σεπτεμβρίου μέχρι της 4 Οκτωβρίου, ενώ μετά την ποινή που της επιβλήθηκε θα μείνει εκτός μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Η Σβιόντεκ θα χάσει και το χρηματικό έπαθλο που κέρδισε στο τουρνουά του Σινσινάτι, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.

Η υπόθεση της Πολωνής έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από εκείνη του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στην απαγορευμένη ουσία κλοστεβόλη, με την ITIA να αποδέχεται ότι δεν το έλαβε με δική του υπαιτιότητα.

Polish tennis player Iga Świątek has accepted a one-month suspension under the Tennis Anti-Doping Programme.