Τραγωδία στην Ιταλία: Πέθανε η 19χρονη σκιέρ, Ματίλντε Λορέντσι

Η νεαρή αθλήτρια τραυματίστηκε θανάσιμα στην προπόνηση της Τρίτης (29/10).

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Ιταλίας, η Λορέντσι «έχασε την επαφή με τη χιονισμένη επιφάνεια και χτύπησε βίαια το πρόσωπό της στο παγωμένο έδαφος».

Η 19χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Μπολζάνο, όπου οι γιατροί έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matilde Lorenzi.



We are deeply saddened by the passing of Matilde Lorenzi, as announced by the Italian Ministry of Defense, who conveyed heartfelt condolences for… pic.twitter.com/UWukBQMNix