Πινγκ Πονγκ: Σε δύο τουρνουά νέων στην Ευρώπη εκπροσωπείται η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση

Onsports Team

Για το Κόσοβο αναχώρησαν την Τετάρτη (23/10) οι έφηβοι Αλέξανδρος Μαδέσης, Γιώργος Κοσμάς, η νεάνιδα Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη, η παγκορασίδα Αφροδίτη Σαρικάκη και η μίνι παγκορασίδα Κλειώ Μαδέση για να πάρουν μέρος στο WTT Youth Contender της Πρίστινα, που γίνεται από τις 24 μέχρι τις 27/10. Στη Λετονία μετέβησαν την Τρίτη (22/10) οι παμπαίδες Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης και Μανώλης Τζούγκαρης προκειμένου ν’ αγωνιστούν σε καθιερωμένο τουρνουά μικρών ηλικιών στη Ρίγα, το οποίο έχει την επωνυμία Riga City Council’s Youth Cup, αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος και διεξάγεται επίσης στο χρονικό διάστημα 24-27/10.

Το Youth Contender της Πρίστινα έρχεται προς το τέλος της φετινής σειράς της WTT (σ.σ. μέχρι τον Νοέμβριο πάνε τα συγκεκριμένα events ανά τον κόσμο) και προσφέρει την ευκαιρία για καλή αγωνιστική δοκιμασία, αλλά και για διάκριση στους αθλητές μας. Οι συμμετοχές στο Sport Hall 1 Tetori δεν είναι πολλές, αλλά προέρχονται από διάφορες χώρες (και όχι μόνο από την Ευρώπη) και δημιουργούν υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο 19χρονος Μαδέσης της ΑΕΚ, πολύ έμπειρος πια από διεθνείς διοργανώσεις, είναι ο σημερινός πρωταθλητής Ελλάδας απλού σε εφήβους και Νέους άνδρες. Θ’ αγωνιστεί στην κατηγορία Under 19. Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών θα πάρει μέρος η 18άχρονη Μεραμβελλιωτάκη του Ολυμπιακού, πρωταθλήτρια Ελλάδας του 2024 στο απλό νεανίδων.

Ο 16άχρονος Κοσμάς του ΔΑΟ Ταύρου, πρωταθλητής Ελλάδας την προηγούμενη περίοδο στο διπλό εφήβων και Νέων ανδρών, θα τσεκάρει την αγωνιστική του κατάσταση σε δύο κατηγορίες, στην Under 17 και την Under 19. Η Σαρικάκη από τον ΓΑΣ Ελευσίς, δευτεραθλήτρια Ελλάδας του απλού παγκορασίδων την περασμένη άνοιξη, θα κάνει ντεμπούτο στον θεσμό παίζοντας για την Under 13 και την Under 15. Για την πρώτη της εμφάνιση στο εξωτερικό είναι έτοιμη η Μαδέση από τον ΑΟ Ηράκλειο 2001, η μικρότερη αδερφή του Αλέξανδρου. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας των μίνι παγκορασίδων θα δοκιμαστεί στην Under 11 και την Under 13. Επίσης, στο διπλό μικτό Under 19 του τουρνουά έχουν δηλώσει οι Μαδέσης/Μεραμβελλιωτάκη (πρωταθλητές στο αγώνισμα τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη) και ο Κοσμάς με την Εμίνα Τσέριτς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ στο διπλό μικτό Under 15 η Σαρικάκη θα συνεργαστεί με τον Όσκαρ Νίκολι από την Αγγλία. Συνοδοί και υπεύθυνοι για την τεχνική καθοδήγηση είναι ο προπονητής της ΑΕΚ Κώστας Μαδέσης και ο Κώστας Δημητρακόπουλος.

Στο Riga City Council’s Youth Cup υπάρχουν επίσης ηλικιακές κατηγορίες από Under 11 έως Under 19 για το ατομικό. Ο Μαρκουλάκης και ο Τζούγκαρης, που μετά από το αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Κοζάνης γύρισαν με τον προπονητή τους στον ΟΑ Χανίων Μιχάλη Αγγελίδη και γρήγορα αναχώρησαν όλοι μαζί για τη Λετονία, πρόκειται ν’ αγωνιστούν σε δύο κατηγορίες. Ο Μαρκουλάκης στην Under 11 και την Under 13 και ο Τζούγκαρης στην Under 13 και την Under 15. Σημειωτέον, ότι η συμμετοχή έρχεται μετά από πρόσκληση της ομοσπονδίας της Λετονίας, η οποία καλύπτει έξοδα διαμονής και διατροφής της ελληνικής αποστολής. Πρόσκληση στο όπεν, που είχε γίνει στους Χανιώτες τον Αύγουστο, όταν ο Μαρκουλάκης είχε μετάσχει σε προπονητικό καμπ επιλογών της ETTU στην ίδια πόλη.

Ο 11χρονος αθλητής, που φέτος αγωνίζεται στον Ίκαρο Καστριτσίου, πρώτευσε προχτές Κυριακή 20/10 στους παίδες του 2ου αναπτυξιακού όπεν και είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας της κατηγορίας μίνι παμπαίδων. Ο 13χρονος Τζούγκαρης, που στην ίδια κατηγορία στην Κοζάνη κατέλαβε την 4η θέση, φορά και φέτος τη φανέλα του ΟΑ Χανίων και το 2024 αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας στο ομαδικό παμπαίδων. Στην πρωτεύουσα της Λετονίας θα πάρει το βάπτισμα του πυρός σε αγώνες στο εξωτερικό.