Στέφανος Τσιτσιπάς: Δοκίμασε την τύχη του στο ποδόσφαιρο | Στο Τζένοα – Ρόμα μαζί με την Μπαντόσα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καλεσμένος της ομάδας από τη Γένοβα κι έδωσε το «παρών» στο «Λουίτζι Φεράρις».

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε την αποθέωσε από τον κόσμο στις εξέδρες κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει και την τύχη του στο ποδόσφαιρο, καθώς έριξε μερικά σουτάκια στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Stefanos Tsitsipas hitting some free kicks before the Serie A match between Genoa and Roma



Not bad at all! pic.twitter.com/CqmtHsAnlk