US Open: Στον τελικό η Σαμπαλένκα κόντρα στην Πεγκούλα για το τρόπαιο

Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο περίφημο τουρνουά, με αντίπαλο την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 6), η οποία στον έτερο ημιτελικό, νίκησε την Τσέχα, Καρολίνα Μούτσοβα (Νο 52) με ανατροπή (1-6, 6-4, 6-2) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της, στον τελικό ενός Grand Slam.

Μάλιστα, η Σαμπαλένκα, δις νικήτρια του Αυστραλιανού Όπεν (2023 και 2024), θα έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη τενίστρια που θα κατακτήσει και τα δύο Major σε σκληρό γήπεδο την ίδια σεζόν, μετά την Γερμανίδα, Αντζελίκ Κέρμπερ το 2016.

