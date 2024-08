Τραγωδία στην ποδηλασία: Νεκρή στο διαμέρισμά της η Ντανιέλα Λαρεάλ Τσιρίνος – Πνίγηκε στο φαγητό

Η πρώην αθλήτρια από τη Βενεζουέλα είχε λάβει μέρος σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες (Βαρκελώνη 1992, Ατλάντα 1996, Σίδνεϊ 2000, Αθήνα 2004, Λονδίνο 2012).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τσιρίνος πνίγηκε την ώρα του φαγητού της. Η 50χρονη εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε ξενοδοχείο κι οι συνάδελφοι της ήταν εκείνοι που κινητοποίησαν τις Αρχές, καθώς δεν πήγε στη βάρδια της.

Μολονότι δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μια μεγάλη μορφή στην ποδηλασία πίστας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο άλλοι δύο αθλητές από τη Βενεζουέλα μετρούν πέντε συμμετοχές στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Ο λόγος για την Φαμπιόλα Ράμος (πινγκ πονγκ) και τον Ρούμπεν Λιμάρδο (ξιφασκία).

Η Τσιρίνος κατέκτησε δύο χρυσά σε διοργανώσεις της Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, όπως και δύο ασημένια σε Παναμερικανικούς Αγώνες.

