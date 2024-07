Η Κέιτ Μίντλετον παρέδωσε το τρόπαιο του Wimbledon στον Κάρλος Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν ο νικητής του Wimbledon για δεύτερη σερί χρονιά.

Μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 σετ του σπουδαίου Νόβακ Τζόκοβιτς και επιβεβαίωσε πως είναι ο νέος «βασιλιάς» αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο τένις.

Ο τελικός ήταν ιδιαίτερος, μιας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στις εξέδρες, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Ντυμένη στα μοβ και με ένα λαμπερό χαμόγελο, η Κέιτ εμφανίστηκε γεμάτη χαρά καθώς περπατούσε πάνω από τη διάσημη γέφυρα μέσα στο γήπεδο με την κόρη της Σάρλοτ, πηγαίνοντας προς το Centre Court πριν από τον τελικό των ανδρών μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά το τέλος του αγώνα ήταν αυτή που παρέδωσε το τρόπαιο στον Ισπανό τενίστα μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

