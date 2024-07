Κυρίαρχος ο Αλκαράθ «καθάρισε» στα τρία σετ τον Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Γουίμπλεντον!

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο νέος «βασιλιάς» του τένις!

Ο 21χρονος Ισπανός ήταν απολαυστικός στον τελικό του Wimbledon κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και κάνοντας μια εξωπραγματική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 7-6) του Σέρβου, κατακτώντας για δεύτερη σερί χρονιά το σπουδαίο Γκραν Σλαμ.

The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) ?? pic.twitter.com/bEbT9HwMZh

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση και κάνοντας break με το... καλημέρα στα δύο πρώτα σετ, τα «καθάρισε» εύκολα με 6-2 το καθένα!

Η αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν δεδομένη και ήρθε στο τρίτο σετ, όπου παρουσιάστηκε πολύ πιο συγκεντρωμένος και απέφυγε τα λάθη, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον νεαρό Ισπανό.

Ο Αλκαράθ, όμως, ήταν καλύτερος και αφού έκανε break στο 9ο game, σέρβιρε για να κατακτήσει το τρόπαιο. Προηγήθηκε με 40-0, αλλά σε εκείνο το σημείο μίλησε η καρδιά του Σέρβου κορυφαίου τενίστα όλων των εποχών. Ανέτρεψε την κατάσταση και έστειλε τη συνέχεια το σετ στο tie break.

Εκεί όμως ο Ισπανός ήταν ανίκητος και έφτασε στο 4ο Γκραν Σλαμ της καριέρας του σε ηλικία μόλις 21 ετών.

To win here is special. To defend here is elite.

Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion ?#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn