W.I.N. Hellas: Celebrity Beach Volleyball Game - Ήταν όλοι εκεί!

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου οι φίλες και οι φίλοι της W . I . N . Hellas ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Προέδρου, Μάντας Τσαγκιά-Παπαδάκου & του Δ.Σ. της Οργάνωσης και συναντήθηκαν στην πλαζ του πρώην camping Βούλας, δίπλα στο The C Beach, για το 11 ο “ Celebrity Beach Volleyball Game ” που έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος, όπως κάθε χρονιά, στην ενδυνάμωση των γυναικών και την επιμέλειά του είχε η project manager Σαμάνθα Αποστολοπούλου.

Η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου δήλωσε:

«Η φετινή χρονιά συνεχίζεται με την καταμέτρηση θυμάτων – έμφυλης βίας και μάλιστα υπό πρωτόγνωρες, εξοργιστικές συνθήκες, όπως της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα. Δεν αντέχουμε άλλο να μετράμε πόσες λείπουν. Εμείς θέλουμε να μετράμε πόσες γυναίκες εκπαιδεύσαμε, σε πόσες δώσαμε τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να προλάβουν την κακοποίηση. Και φυσικά εκείνες που ενδυναμώσαμε, που προσφέραμε ολιστική στήριξη και παρακολουθούμε σήμερα να συνεχίζουν τη ζωή τους με αυτοπεποίθηση σε ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα.

Δεν αντέχουμε άλλο να ακούμε για γυναίκες που έπεσαν από τη σκάλα. Στο σύνολό τους όλες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συμπράξουν για να ανέβουμε με γοργά, αλλά με σταθερά βήματα τα σκαλοπάτια προς τον περιορισμό και την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους της Οργάνωσης που προσέτρεξαν ακόμα μια φορά στο πλευρό μας για να βοηθήσουν να ακουστεί το μήνυμά μας κατά της βίας εναντίον των γυναικών σε όλη την ελληνική επικράτεια».

Πλήθος υποστηρικτών της Οργάνωσης, από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και τον χώρο του θεάματος έδειξαν για μια ακόμη χρονιά τη στήριξή τους στο έργο της W.I.N. Hellas ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών.

Ανάμεσα σ΄αυτούς οι Αγγελόπουλος Ιωάννης, Βλαχανδρέας Βαγγέλης, Βουγιούκας Άλεξ, Γεωργίου Ρωμανός, Γιαμπουρά Στέλλα, Γκότσης Ηλίας, Γκρέκας Κώστας, Delva Diana, Εσκενάζυ Σάρρα, Ευαγγελινού Κατερίνα, Ζάρα Ματίνα, Ηλιακοπούλου Κατερίνα, Θέλξη, Θεοχάρη Κατερίνα, Κάβουρας Χρήστος, Καγιούλης Γιάννης, Καποδίστρια Ιωάννα, Κελεπούρης Δημήτρης, Κοκκινάκης Κώστας, Κόκκορης Μηνάς, Κολλιδά Βάσω, Κουβόπουλος Γιάννης, Κουεγιάρ Αντονέλλα, Λιαρούτσου Μαριάννα, Λιάφου Βασιλική, Μάλλιος Γρηγόρης, Μανιάνι Μιρέλα, Μανίκας Γιώργος, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδάκου Ορθούλα, Παπαδάκου Σύλια, Παπαδοπούλου Ειρήνη, Παπαδόπουλου Σοφία, Παπαλαζάρου Αναστάσιος, Πανταζή Κλέλια, Πασχάλη Σόφη, Πατέρα Μιράντα, Πολυχρονιάδης Αλέξανδρος, Σκυθιώτη Αθηνά, Στελλάτος Νίκος, Τσιώμου Σοφία, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Φασούλα Μάσα, Φραγκολιάς Κώστας, Χρουσαλά Μαριέττα, Ψάρρας Σάκης.

Στην περιγραφή του αγώνα ήταν η εκπληκτική Δέσποινα Καμπούρη και ο εξαιρετικός Γιάννης Ράνιος. Προπονητικό team στην 1η ομάδα οι Μηνάς Κόκκορης (KOKKORIS OPTICS), , Ιωάννης Αγγελόπουλος (Angelopoulos Hair), Ρωμανός Γεωργίου (The C Beach) και Μάσα Φασούλα που ήταν και η νικήτρια ομάδα, και στη 2η ομάδα Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου και Σάκης Ψάρρας.

Στη διαιτησία, Νικόλαος Παπαχατζής.

Αναμνηστικά μετάλλια για τη συμμετοχή τους απένειμαν στους συμμετέχοντες η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Παπαδάκου και η Project Manager της Μ.Κ.Ο., Σαμάνθα Αποστολοπούλου.

Αναμνηστικές φανέλες υπογεγραμμένες από τους παίκτες παρέδωσαν η Πρόεδρος Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, η Αντιπρόεδρος Χριστίνα Λουκά, η Project manager Σαμάνθα Αποστολοπούλου και η Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας Βασιλική Λιάφου στους εκπροσώπους των Ασημένιων Χορηγών, της PTSport και του The C Beach.

Δώρα στους συμμετέχοντες μοίρασαν οι εταιρίες Cocan by Corina Cantareli, Μανιτάρια Κεχαγιά, Hawaiian tropic, Wilkinson, ΑΒΗ Medical Group και ESA Security Solutions.

Νερό και τσάι για να δροσιστούν η AquaCarpatica και η Olympos αντίστοιχα. Και στο τέλος παγωτά Kayak!

Ασημένιοι Χορηγοί:

Angelopoulos Hair, Efood, Kokkoris Optics, Minerva, Omilos Iatrikou, Paros Rocks, Pere Ubu, Sea Jets

Χάλκινοι Χορηγοί:

Athens Beverly Hills Medical Group, Asfaleiai Minetta, Auto Besikos , Cocan by Corina Cantareli, Cool Bake, Kayak, Μανιτάρια Κεχαγιά, Hawaiian Tropic, Olympos, Ravago, Rhinestone, The Big Bad Wolf, The C Beach, Wilkinson, Χαλυβουργία Ελλάδος, Zaatar, Zoulovic

Υποστηρικτές:

AquaCarpatica, Bliss Project, Esa Security Solutions , Kyvos Print,

PTSport , Tore, Whiteball

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Dpg Digital Media, Mega, Onsports, Queen.gr

Πληροφορίες:

W.I.N. Hellas

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Μέσω του δικτύου των επιστημονικών συνεργατών της (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας κ.α.) προσφέρει ψυχο - κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική, μέσω εξειδικευμένων ψυχο - εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πανελλαδικής γραμμής υποστήριξης γυναικών - θυμάτων βίας (210- 8996636).

Παράλληλα, η W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που χρειάζονται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.