Wimbledon: Φελλός από σαμπάνια προσγειώθηκε στο court εν ώρα αγώνα! (video)

Ο αγώνας ήταν ανάμεσα στην Χάριετ Νταρτ και την Ζου Μπάι.

Ο διαιτητής, Φέργκους Μέρφι ήταν αυτός που παρατήρησε τον φελλό και διέκοψε για λίγο το παιχνίδι, ώστε να απομακρυνθεί.

«Ευχαριστώ πολύ ballgirl, μπορείς να πάρεις το φελλό», είπε αρχικά και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον κόσμο που βρισκόταν στο court 18: «Κυρίες και κύριοι μπορείτε να το κάνετε αυτό στο changeover του αγώνα, σας ευχαριστώ».

"Open the bottles on the changeovers, thanks" A polite request from the umpire that spectators don't open their champagne during play ?? #Wimbledon pic.twitter.com/rLrwDOWMLW

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει και την περασμένη σεζόν, στον αγώνα της Ποταπόβα με την Αντρέεβα. Το κοινό άνοιγε σαμπάνιες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενοχλητικό για τις παίκτριες.

"Ladies and gentlemen... if you are opening a bottle of champagne, don't do it as the players are about to serve" ?



The most #Wimbledon warning ever from umpire John Blom ? pic.twitter.com/57GBixnM4U