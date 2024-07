Μαρία Σάκκαρη: Κυρίαρχη στην πρεμιέρα της στο Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη έψαχνε ένα δυναμικό ξεκίνημα στο εμβληματικό Grand Slam, καθώς μετρούσε τέσσερις σερί ήττες.

Η επιθυμία της έγινε πράξη, καθώς ήταν κυρίαρχη κόντρα στην Αμερικανίδα, επιβάλλοντας από το ξεκίνημα τους δικούς της κανόνες.

Η Σάκκαρη πήρε με σχετική ευκολία την πρόκριση, καθώς συνάντησε αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ του αγώνα. Η Κέσλερ έκανε πρώτη break και προηγήθηκε 3-2, αλλά η Μαρία έκανε την αντεπίθεση της πήρε 4 σερί games κι έκανε το 1-0.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε μεγάλη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι της και στο δεύτερο σετ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλο της. Έχασε μόλις ένα game και πήρε «ξεκούραστα» την πρόκριση.

Sakkari starting strong ?



The No.9 seed defeats McCartney Kessler 6-3, 6-1 to advance to the second round#Wimbledon | @mariasakkari pic.twitter.com/ehe0g8PrbP