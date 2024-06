Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» αποσύρθηκε από το Roland Garros

Το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο δεξί γόνατο «λύγισε» τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ για τα προημιτελικά κι ως εκ τούτου αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Roland Garros.

«Είχα κάποια θέματα με το γόνατο εδώ και εβδομάδες, τίποτα σοβαρό όμως. Στο 2ο σετ είχα ένα γλίστρημα και ένιωσα πόνο. Πήρα πολλά παυσίπονα για να συνεχίσω και ξεκίνησαν να λειτουργούν από το τέλος του 4ου σετ. Δεν ξέρω αν θα παίξω τον προημιτελικό. Θα περιμένουμε και θα δούμε», είχε δηλώσει ο «Νόλε», μετά τη νίκη επί του Φραντσίσκο Τσερούντολο.

Τελικά, ο τραυματισμός του αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από τη συνέχεια του γαλλικού Grand Slam.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery ? pic.twitter.com/Ilb6HynTzw