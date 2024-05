Χαμός στη Ρώμη: «Ντου» διαδηλωτών σε δύο court, διέκοψαν τους αγώνες! (video)

Οι «εισβολείς» μπήκαν στο Pietrangeli και στο Court 12, ενώ κάτι ανάλογο πήγε να γίνει και στην Grand Strand Arena.

Οι διαδηλωτές πέταξαν κομφετί στο court, την ώρα που διεξάγονταν οι αγώνες της Κιρστέα με την Κις και των Γκονζάλες / Βασελέν με τους Αρέβαλο / Πάβιτς.

Όσον αφορά στην Grand Strand Arena, οι διαδηλωτές που σκόπευαν να εισβάλουν στο court εντοπίστηκαν στην εξέδρα πριν επιχειρήσουν το «ντου». Εκείνη την ώρα διεξαγόταν η αναμέτρηση του Αλιασίμ με τον Ντε Μινόρ.

Incident during Cirstea-Keys, two protesters on courts throwing confetti. #wta #tennis #ibi pic.twitter.com/fGSYFvnfrr