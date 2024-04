Έσπασε «αρχαίο» παγκόσμιο ρεκόρ 38 ετών στον στίβο από 21χρονο Λιθουανό (vid)

Ο Μικόλας Αλέκνα από τη Λιθουανία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ δισκοβολίας την Κυριακή (14/4), βάζοντας τέλος στο μακροβιότερο ρεκόρ ανδρών στον στίβο, που σημειώθηκε πριν από 38 χρόνια.

Ο 21χρονος πέταξε τον δίσκο του στα 74,35 μέτρα με την πέμπτη προσπάθειά του σε μίτινγκ στη Ραμόνα της Οκλαχόμα για να καταρρίψει την επίδοση του Γερμανού Γιούργκεν Σουλτ που είχε σημειώσει 74,08 τον Ιούνιο του 1986.

Ο Αλέκνα είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 στο Γιουτζίν και το χάλκινο πέρυσι στη Βουδαπέστη.

Το ρεκόρ του υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες επικύρωσης, ανέφερε η World Athletics σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αλέκνα, μάλιστα, ξεπέρασε τον πατέρα του Βιρτζίλιους, επίσης έναν από τους καλύτερους δισκοβόλους στην ιστορία, αλλά που τώρα κατέχει την τρίτη θέση στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών με 73,88 μέτρα από το 2000.

Αν το παγκόσμιο ρεκόρ κατοχυρωθεί και τυπικά από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, τότε το μακροβιότερο ρεκόρ στον στίβο θα ανήκει στον Γιούρι Σέντιχ, ο οποίος τον Αύγουστο του 1986 σημείωσε επίδοση 86,74μ. στη σφυροβολία.

