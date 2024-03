Στέφανος Τσιτσιπάς: Ταλαιπωρία λόγω βροχής! - Εξάωρη καθυστέρηση και διακοπή μετά από 3 games

Ο λόγος ήταν οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Μαϊάμι, με τη βροχή να οδηγεί σε αναβολή την αναμέτρηση για τον 3ο γύρο του τουρνουά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Σαποβάλοφ ξεκίνησε με εξάωρη καθυστέρηση, με τους δύο τενίστες να προλαβαίνουν να παίζουν μόλις 3 games.

Ο αγώνας αναμένεται να συνεχιστεί (αν φυσικά το επιτρέψει ο καιρός) το απόγευμα του Σαββάτου (23/3), με τον Σαποβάλοφ να προηγείται με 2-1 στο πρώτο σετ, έπειτα από break που έκανε.

Today's matches have been postponed due to inclement weather. pic.twitter.com/XvU8y5pn1Y