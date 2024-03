Χρήστος Βολικάκης: Οι έλεγχοι ντόπινγκ που έχει περάσει, θα κινηθεί νομικά – «Η απάντησή μου»

Όπως έκανε γνωστό η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας, ο Χρήστος Βολικάκης ενημερώθηκε πως βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Πρόκειται για δείγμα που είχε ληφθεί το 2016 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Συγκεκριμένα υπήρξε επανεξέταση του δείγματος του ποδηλάτη μας, που είχε συλλεχθεί στις 16 Αυγούστου 2016. Ανιχνεύτηκε ουσία που ενισχύει την γρήγορη ανάπτυξη μυϊκής μάζας.

Ο Βολικάκης έδωσε τις δικές του απαντήσεις, ενώ πόσταρε μερικούς από τους ελέγχους ντόπινγκ που πέρασε. Επίσης, μέσω του δικηγόρου του, Αναστάσιο Ντούγκα, ανακοίνωση ότι θα κινηθεί νομικά, δηλώνοντας άγνοια για την ουσία που βρέθηκε στο αίμα του.

Some of my doping control urine tests and blood passport ? this is my answer❤️

Μερικοί από τους ελέγχους που έχω περάσει , όπως και το αρνητικό τεστ τον Αύγουστο του 2016 , με βιολογικό διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια και με αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα μέρη του κόσμου ? μέχρι… pic.twitter.com/QumDBpplCH