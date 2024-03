Μαρία Σάκκαρη: «Επιβίωσε» και προκρίθηκε στις «4» του Indian Wells – Με Γκοφ στα ημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη «επιβίωσε» σε ένα τρομερό ματς και πήρε σπουδαία πρόκριση στο «1000άρι» τουρνουά της Καλιφόρνια. Μάλιστα, η τρίτη διαδοχική παρουσία της στις «4» του Indian Wells αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη αξία με δεδομένο ότι ήρθε με ανατροπή.

Η Ναβάρο κατέκτησε με 7-5 το πρώτο σετ, αλλά η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο δεύτερο (3-0), κάνοντας δύο break στις δύο πρώτες φορές που σέρβιρε η αντίπαλο της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε το σετ με 6-2 κι ισοφάρισε σε 1-1, ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά και το τρίτο και καθοριστικό σετ. Συγκεκριμένα, έκανε break στο πρώτο σερβίς της αντιπάλου της, η οποία το πήρε πίσω (2-2), αλλά στο ένατο game έκανε το πέμπτο και καθοριστικό break της. Τελικά, πήρε το σετ με 6-4 και παράλληλα μια πανηγυρική πρόκριση.

PERFECT ? @mariasakkari fights past Navarro 5-7, 6-2, 6-4 in a late night battle and reaches her 10th WTA 1000 semifinal!



