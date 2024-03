Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) της Καρολίν Γκαρσία (Νο. 26). Για τέταρτη διαδοχική χρονιά η Σάκκαρη προκρίθηκε στον 4ο γύρο της διοργάνωσης και συνεχίζει να κάνει πολλά όνειρα.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη είναι η 21χρονη Νταϊάν Παρί (Νο. 61) από τη Γαλλία.

Στον αγωνιστικό χώρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια, καθώς χρειάστηκε 80' για να πάρει τη νίκη. Η Γκαρσία ξεκίνησε το παιχνίδι δυνατά και προηγήθηκε 2-0 games, αλλά η Σάκκαρη στη συνέχεια βρήκε λύσεις και πήρε την εύκολη νίκη.

Imperious from the Greek ??



In a rematch of their 2023 Guadalajara semifinal, @mariasakkari defeats Garcia 6-3, 6-4 in Indian Wells R3!#TennisParadise pic.twitter.com/ZKVbEbG1lW