Στέφανος Τσιτσιπάς: «Καθάρισε» Βούκιτς και βλέπει κούπα στο Λος Κάμπος (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε συγκεντρωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε μόλις 63 λεπτά για να «καθαρίσει» τον Αυστραλό Νο72 για την πρόκρισή του στα προημιτελικά της διοργάνωσης του «Mifel Tennis Open», που ανήκει στην σειρά ATP 250.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, έκανε break στο τέταρτο game παίρνοντας προβάδισμα 3-1 και στην συνέχεια κράτησε το σερβίς του, κάνοντας το 1-0 (6-3).

Μάλιστα, η συνέχεια ήταν εξαιρετική για τον 25χρονο Αθηναίο, καθώς στο δεύτερο σετ έχασε μόλις 7 πόντους και «καθάρισε» εύκολα τον 27χρονο Αυστραλό. Έτσι, έκλεισε θέση για τα προημιτελικά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Κόβασεβιτς από τις ΗΠΑ, που είναι στο Νο100, μετά τη νίκη του 2-1 σετ επί του Ρίνκι Χιτζικάρα από την Αυστραλία. Στόχος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι η υπεράσπιση του τίτλου στο Λος Κάμπος, αλλά και η επιστροφή στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Stefanos Tsitsipas defeat Aleksandar Vukic 6-3, 6-0 & advanced to the quarterfinals. ? #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/VS1C7t7xSu

The best of Tsitsipas' victory over Aleksandar Vukic. ?#LosCabosTennisOpen #CelebrateGame pic.twitter.com/MPQLjeYtUB