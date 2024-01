Australian Open: «Βόμβα» από Σίνερ - Απέκλεισε στα ημιτελικά τον Τζόκοβιτς

Ο νεαρός Ιταλός τενίστας ήταν εκπληκτικός στον πρώτο ημιτελικό του Australian Open, μια και επικράτησε 3-1 του επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης και τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα έπειτα από έξι χρόνια. Συγκεκριμένα, την τελευταία φορά που ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να κατακτήσει τη διοργάνωση στη Μελβούρνη, με εξαίρεση το 2022 λόγω κορονοϊού, ήταν το 2018.

Παράλληλα, ο Γιανίκ Σίνερ έβαλε τέλος σ’ ένα τρομερό σερί που «έτρεχε» ο «Νόλε» στο Australian Open με 33 νίκες, μετρώντας και 10 κατακτήσεις του τίτλου στη Μελβούρνη, ενώ ο Σέρβος δεν έχει το… δικαίωμα να διεκδικήσει το 24ο τίτλο σε Grand Slam.

Bravo, @DjokerNole ???



33 consecutive wins at the AO. 10x champion. One of a kind.



Congratulations on an outstanding tournament and Aussie summer ? pic.twitter.com/e3fhnw3bSD