Australian Open: Στο δρόμο για την κούπα ο Τζόκοβιτς - Έστειλε φιλιά στον Κύργιο σε live μετάδοση

Ο Αμερικάνος τενίστας, ο οποίος στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει τον Στέφανο Τσιτσιπά, προκάλεσε προβλήματα στον Σέρβο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης για τα δύο πρώτα σετ. Πήρε το πρώτο 7-6(3) και έφτασε κοντά στο δεύτερο 6-4, το οποίο κατέκτησε ο «Νόλε» για το 1-1.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν ένας… μονόλογος για τον κορυφαίο εν ενεργεία τενίστα, αφού επικράτησε 6-2 και 6-3 και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του Australian Open, κάνοντας ένα ακόμα… βήμα για το 25ο Grand Slamd της καριέρας του.

Ο Σέρβος περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από την αναμέτρηση του Γιανίκ Σίνερ με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ αυτή ήταν η 33η συνεχόμενη νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς, με την οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Μόνικα Σέλες στην Μελβούρνη.

