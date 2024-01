Australian Open: Κόντρα σε Τόμπσον ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Πότε θα γίνει το ματς

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση μετά τη νίκη του 3-1 σετ επί του Ζιζού Μπεργκς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/01) και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, το Australian Open.

Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι ο Τζόρνταν Τόμπσον. Ο Αυστραλός τενίστας επιβλήθηκε στον «εμφύλιο» κόντρα στον Αλεξάντερ Βούκιτς 3-2 σετ (3-6, 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-4) και πέρασε στη φάση των «64», έπειτα από 4 ώρες και 8 λεπτά.

Top class Thommo ??



Jordan Thompson triumphs over fellow Aussie Aleksandar Vukic in four hours and 8 minutes, 3-6 7-6(3) 6-2 3-6 6-4 ?#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/mbQxK0fMcK