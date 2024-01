Australian Open: Αποσύρθηκε η Κβίτοβα λόγω εγκυμοσύνης - Η γλυκιά ανακοίνωση με το υπερηχογράφημα

Η Τσέχα τενίστρια, η οποία ήταν φιναλίστ του Australian Open το 2019 γνωρίζοντας την ήττα από την Ναόμι Οσάκα στον μεγάλο τελικό, ανακοίνωσε, λίγο μετά την έλευση του νέου έτους, πως δεν θα βρεθεί στα κορτ της Μελβούρνης, μια και είναι έγκυος.

Η 33χρονη πρωταθλήτρια, που έχει στη συλλογή της δύο τρόπαια Wimbledon περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Γίρι Βάνεκ, σύζυγό της και επί σειρά ετών προπονητή της.

«Την πρώτη μέρα του 2024 ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να μοιραστώ μαζί σας τα συναρπαστικά νέα. Ο Γίρι κι εγώ θα καλωσορίσουμε ένα μωρό στην οικογένειά μας το ερχόμενο καλοκαίρι», ήταν το μήνυμά της στο «Χ», πρώην «Twitter», συνοδευόμενο με μία φωτογραφία από το υπερηχογράφημά της και ένα μωρό.

