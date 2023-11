Χόκεϊ: Αποθεώθηκε ο αθλητής που έκοψε τον λαιμό αντιπάλου με το παγοπέδιλό του (vid)

Ο Άνταμ Τζόνσον πέθανε στις 28 Οκτωβρίου όταν το παγοπέδιλο του Ματ Πετγκρέιβ έκοψε τον λαιμό του σε ένα φρικτό δυστύχημα.

Ο παίκτης των Σέφιλντ Στίλερς είχε χάσει την ισορροπία του και σήκωσε το πατίνι του προτού χτυπήσει τον 29χρονο αθλητή κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Σέφιλντ Αρένα.

Το παιχνίδι αναβλήθηκε στο 35ο λεπτό καθώς ο Τζόνσον έπεσε αιμόφυρτος στον πάγο μπροστά σε 8.000 οπαδούς. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βόρειο Γενικό Νοσοκομείο του Σέφιλντ, αλλά πέθανε λίγη ώρα αργότερα.

Ο Ματ Πετγκρέιβ ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε πάνω στον πάγο, ενώ είχα να αντιμετωπίσει διαδικτυακές επιθέσεις στα social media.

Δεκάδες λογαριασμοί τον χαρακτήριζαν ως δολοφόνο, κατηγορώντας τον πως είχε σκοπό να τραυματίσει τον Τζόνσον, λόγω του βεβαρημένου ιστορικού που έχει στο πρωτάθλημα χόκεϊ της Αγγλίας, με πολλές ποινές.

Δύο εβδομάδες αργότερα ο Πετγκρέιβ δεν έχει επιστρέψει στη δράση, αλλά αποθεώθηκε από 8.000 κόσμο στο Σέφιλντ. Σε βίντεο που έχει γίνει ήδη viral φαίνεται πως οι οπαδοί των Στίλερς, αφού κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τον αδικοχαμένο Τζόνσον, σηκώθηκαν όρθιοι και αποθέωσαν τον αθλητή που προκάλεσε τον θάνατό του, όταν εμφανίστηκε η φωτογραφία του στις οθόνες.

Ice skater Matt Petgrave who slashed throat of competitor Adam Johnson with his ice skate and killed him gets a STANDING OVATION by 8,000 fans despite not returning to the rink.



Fans cheered and stood up after his photo appeared on the screen.



pic.twitter.com/gpWbrka99N