Πινγκ Πονγκ: Στο ταμπλό του ουγγρικού Youth Contender η Παπαδημητρίου

Onsports Team

Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου προχώρησε στον γύρο των «32» της ηλικιακής κατηγορίας Under 19 στο World Table Tennis Youth Contender της Ουγγαρίας, που συνεχίζεται για τα κορίτσια στο Σομπάτελι. Στην τελευταία μέρα των αγώνων θα επιδιώξει ένα καλό πλασάρισμα και νωρίς το μεσημέρι αντιμετωπίζει τη Γαλλίδα Ελίς Πουγιόλ. Θυμίζουμε ότι την περασμένη βδομάδα στο ίδιο τουρνουά είχαν περάσει στον 1ο γύρο ο Στάθης Μανωλόπουλος (Under 19) και ο Γιάννης Κιοσελόγλου (Under 15). Στο Σένεκ εξάλλου, ολοκλήρωσαν την Τρίτη τη νέα σημαντική εμπειρία τους και τα γερά τεστ στο WTT Youth Contender της Σλοβακίας ο Μανωλόπουλος και ο Μάριος Κατσαπρακάκης. Αμφότεροι κυνήγησαν με αξιώσεις την πρόκριση και την άξιζαν, αλλά στις λεπτομέρειες έμειναν εκτός ταμπλό.

Άμεσα μετά από τους αγώνες των αγοριών στο τουρνουά της Ουγγαρίας άρχισε το δεύτερο μέρος της ελληνικής συμμετοχής και η πολύπειρη στον θεσμό Παπαδημητρίου έκανε την Τρίτη την αρχή. Λίγο χρονικό διάστημα πριν τελειώσει την παρουσία της ως νεάνιδα είχε 1 νίκη και 1 ήττα στο 1ο γκρουπ και προκρίθηκε ως 2η. Στην πρεμιέρα της έχασε από το 1ο φαβορί της κατηγορίας, τη Γιαπωνέζα Ριν Μέντε με 3-0 σετ (9-11, 3-11, 5-11). Το καθοριστικό δεύτερο ματς το έδωσε το απόγευμα και με πολύ δύσκολη επικράτηση 3-2 σετ απέναντι στη Σλοβάκα Ελίσκα Στουλέροβα πέτυχε τον στόχο της. Η εξέλιξη 8-11, 11-6 11-8, 8-11 και 11-5. Η κλήρωση του ταμπλό έφερε την πρωταθλήτρια Ελλάδας σε νεάνιδες και Νέες γυναίκες αντιμέτωπη με τη Γαλλίδα Ελίς Πουγιόλ, η οποία αναδείχτηκε νικήτρια στο 8ο γκρουπ των προκριματικών.

Στο Transpetrol Sport Hall του Σένεκ είχε αγωνιστεί ο Κατσαπρακάκης πρώτος τη Δευτέρα και είχε αποκλειστεί στα γκρουπ της κατηγορίας Under 17. Ο δευτεραθλητής Ελλάδας του απλού παίδων το 2022 δοκίμασε την αγωνιστική του κατάσταση και στην παραπάνω κατηγορία από τη δική του και στην ίδια μετείχε βεβαίως και ο Μανωλόπουλος, πρωταθλητής Ελλάδας του απλού εφήβων το 2022. Διεκδίκησαν γερά την πρόκριση και τους στοίχισαν οριακές ήττες.

Στην κατηγορία αθλητών έως 19 ετών έγιναν 29 γκρουπ των 3ων αθλητών. Ο Μανωλόπουλος βρέθηκε στο 27ο. Στην 1η αγωνιστική έχασε από τον επικεφαλής Πολωνό Πάτρικ Ζιβορόνεκ με 3-1 σετ. Τον συγκεκριμένο αθλητή τον είχε νικήσει στα γκρουπ στο Σομπάτελι με 3-0 σετ την περασμένη βδομάδα, όμως τώρα σε νέα δυνατή αναμέτρηση δεν κατάφερε να το επαναλάβει (9-11, 12-10, 7-11, 8-11). Το απόγευμα ο αμυντικού στυλ διεθνής μας έπαιξε για τη 2η προνομιούχο θέση με τον Τσέχο Βιντ Κάντλεκ. Προηγήθηκε με 2-0 σετ αλλά δέχτηκε την ανατροπή και αποκλείστηκε από τη συνέχεια (11-7, 11-8, 8-11, 10-12, 5-11).

Ο Κατσαπρακάκης ήταν στο 25ο γκρουπ του σλοβακικού Youth Contender. Μπορούσε ν’ αρχίσει ιδανικά, αλλά λύγισε κι αυτός με 3-2 σετ από τον Σουηδό επικεφαλής Ελίας Σόγκρεν (5-11, 13-11, 12-10, 7-11, 7-11). Στην 3η αγωνιστική αποδείχτηκε υψηλότατο ένα ακόμα εμπόδιο από την Πολωνία, όπως συνέβη πολλές φορές για τα ελληνικά χρώματα στα δύο διαδοχικά Contender. Ο αθλητής της Αθηνάς Μαγκουφάνας έχασε 3-0 σετ από τον Μάρσελ Μπλάστζικ κι έμεινε στην 3η θέση του γκρουπ (6-11, 8-11, 8-11).